Türkiye Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

11 Ocak 2022, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 7 (yedi) personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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