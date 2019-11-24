Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetleri'mize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

ANKARA (DHA)



