Ankara Valiliği duyurdu: Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak
Ankara Valiliği, pazar ve market yerlerine çocukların girişinin yasaklandığını duyurdu.
29 Mart 2020, Pazar 15:07 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır."
Öte yandan internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır."
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