Türkiye Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Yarın akşama kadar sürecek

Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Yarın akşama kadar sürecek

Türkiye

Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Yarın akşama kadar sürecek

Ankara Valiliği, bugünden itibaren yarın akşama kadar yaşanacak fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı.

09 Şubat 2021, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz"

denildi.

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