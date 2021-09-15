Türkiye Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye

Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Ankara Valiliği'nden, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 18:11 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

AA

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