Türkiye Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

Türkiye

Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

17 Ocak 2021, Pazar 20:40 Son Güncelleme:
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz." 

AA

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