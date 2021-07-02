Türkiye Ankara Valiliği’nden ’gök gürültülü sağanak’ uyarısı

Ankara Valiliği’nden ’gök gürültülü sağanak’ uyarısı

Türkiye

Ankara Valiliği’nden ’gök gürültülü sağanak’ uyarısı

Ankara Valiliği, 3 Temmuz Cumartesi günü Başkent’te etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

02 Temmuz 2021, Cuma 22:29 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Temmuz Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

DHA

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