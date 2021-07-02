Ankara Valiliği’nden ’gök gürültülü sağanak’ uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Temmuz Cumartesi günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

DHA