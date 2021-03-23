Türkiye Ankara Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Ankara Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Türkiye

Ankara Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

23 Mart 2021, Salı 16:34 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

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