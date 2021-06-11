Türkiye Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Türkiye

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

11 Haziran 2021, Cuma 13:15 Son Güncelleme:
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz" denildi.

DHA

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