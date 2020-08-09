Türkiye Ankara Valiliği'nden vatandaşlara tedbir çağrısı

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara tedbir çağrısı

Türkiye

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara tedbir çağrısı

Ankara Valiliği ve Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşlara yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.

09 Ağustos 2020, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.

Vasip Şahin'in Twitter'dan attığı mesaj şöyle;

Sevgili Ankaralılar!

Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret,

biraz daha dikkat,

biraz daha sabırla

elbette gerçekleştirebiliriz.

Yeter ki isteyelim!

Yeter ki azmedelim!

AA


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