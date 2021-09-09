İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan mahallesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.

AA