Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.
17 Haziran 2020, Çarşamba 22:08 Son Güncelleme:
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Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."
https://twitter.com/vasipsahin/status/1273306853586481161
AA
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