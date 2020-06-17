Türkiye Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Türkiye

Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.

17 Haziran 2020, Çarşamba 22:08 Son Güncelleme:
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Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."



AA


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