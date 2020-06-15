Ankara Valisi Şahin'den 'corona virüs' uyarısı
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte corona virüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.
15 Haziran 2020, Pazartesi 23:49 Son Güncelleme:
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Ankara Valisi Şahin, corona virüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı.
Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covid-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
DHA
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