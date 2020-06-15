Türkiye Ankara Valisi Şahin'den 'corona virüs' uyarısı

Ankara Valisi Şahin'den 'corona virüs' uyarısı

Türkiye

Ankara Valisi Şahin'den 'corona virüs' uyarısı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte corona virüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 23:49 Son Güncelleme:
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Ankara Valisi Şahin, corona virüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covid-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

DHA


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