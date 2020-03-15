Şahin, “Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.'' dedi.

Konya Valiliği: Endişe edilecek bir durum yok, uygulama tedbir amaçlı

Konya Valiliği'nce umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenlerin Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan 2 KYK yurdunda karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada uygulamanın endişe edilecek durum olduğu için değil tamamen tedbir amaçlı hayata geçirildiği belirtildi. Umreden dönenlerin çoğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, kentte geniş sağlık imkanına sahip olunması, Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapmasının, karantina bölgesi olarak Konya'nın seçilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanlardan bir kısmı uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen 7 belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.

Devletimiz tarafından uygulanmakta olan Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışında seyahat amaçlı bulunan (umre seyahatleri dahil) tüm vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri genel bir planlamaya göre yapılmaktadır. Bu kapsamda umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız, Ankara ve Konya İllerinde karantinaya alınmıştır. Valiliğimize ulaşan ve sosyal medyaya yansıyan bazı paylaşımlardan karantina bölgesi olarak neden İlimizin seçildiği ve herhangi bir vaka durumunun olup, olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Daha önceki umre kafilelerinde şikayeti olmayan vatandaşlarımızın evinde 14 gün izole edilme uygulaması umreden dönen bir vatandaşımızda Corona Virüs saptanmasıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla değiştirilmiş, yeni uygulamaya göre şikayeti olmasa da vatandaşlarımızın evlerine gönderilmeden uygun bir mekanda 14 gün izole edilerek takip edilmelerine karar verilmiştir.

Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olan vatandaşlarımız da ayrıca değerlendirilmektedir. Bu uygulama endişe edilecek bir durum olduğu için değil, tamamen tedbir amaçlı olup, karantina bölgesi olarak ilimizin seçilmesi; umreden dönen vatandaşlarımızın çoğunluğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, geniş sağlık imkanına sahip olması (İzolasyon ve tedavi yapılabilecek hastane, uzman ekip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ve koruyucu sağlık hizmetleri ekibi) ve Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapması hususları değerlendirilerek Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin her türlü çalışma titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#olayıngeçmişi

Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Umreden dönen 10 bin 330 kişi, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Karantinaya alınan vatandaşlar ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması geldi. Bakanı Koca, "Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi" dedi.



