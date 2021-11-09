Ankara ve çevresinde heyecanlandıran ışık hüzmesi
Ankara ve çevresinde görülen ışık hüzmesi görenleri heyecanlandırdı. Işık hüzmesini gören telefona sarıldı.
09 Kasım 2021, Salı 07:13 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.
DHA