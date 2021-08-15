Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 16 öğretim elemanı alımı yapacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız