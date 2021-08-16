Türkiye Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 69 öğretim üyesi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 69 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 69 öğretim üyesi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 69 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

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