Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 7 öğretm görevlisi almak için ilan verdi. İlana göre 7 ayrı bölümde çalıştırılmak üzere 7 öğretim görevlisi alınacak. Alınacak personellerin çalışacağı bölümler ise Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Yönetim ve Organizasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gıda İşleme, Veterinerlik, Pazarlama ve Dış Ticaret ve Tasarım olarak belirtildi.

İlana başvurular bugün (9 Haziran) başladı ve 15 gün süresi var. Genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.