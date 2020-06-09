Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak! İşte alımın detayları ve şartları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim görevlisi almak için ilan verdi. İlana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 7 ayrı bölümünde çalıştırılmak üzere 7 personel alınacak.
09 Haziran 2020, Salı 17:36 Son Güncelleme:
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 7 öğretm görevlisi almak için ilan verdi. İlana göre 7 ayrı bölümde çalıştırılmak üzere 7 öğretim görevlisi alınacak. Alınacak personellerin çalışacağı bölümler ise Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Yönetim ve Organizasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gıda İşleme, Veterinerlik, Pazarlama ve Dış Ticaret ve Tasarım olarak belirtildi.
İlana başvurular bugün (9 Haziran) başladı ve 15 gün süresi var. Genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi ilanının detayları için tıklayın.
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