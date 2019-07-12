Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan geçti ve 6 öğretim görevlisi alınacağını belirtti. Yapılan duyuruda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır." denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu sorulmaya başlandı.

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