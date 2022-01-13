Türkiye Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 116 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

13 Ocak 2022, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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