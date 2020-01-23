Ankara'da 12 dakika arayla iki deprem

Dün akşam art arda meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremlerin ardından bu sabah da Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.

23 Ocak 2020, Perşembe 07:29 Son Güncelleme:
A A
Ankara'da 12 dakika arayla iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Ankara'da peş peşe iki deprem meydana geldi. Akyurt ilçesinde saat 06:42'de 3.8, saat 06:54'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. ​Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Şahin, detaylı incelemeler için ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını kaydetti.


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları (22 Ocak Sayısal Loto)