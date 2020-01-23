Ankara'da 12 dakika arayla iki deprem Dün akşam art arda meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremlerin ardından bu sabah da Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.