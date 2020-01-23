Ankara'da 12 dakika arayla iki deprem
Dün akşam art arda meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremlerin ardından bu sabah da Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Ankara'da peş peşe iki deprem meydana geldi. Akyurt ilçesinde saat 06:42'de 3.8, saat 06:54'de 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ankara Valisi Vasip Şahin, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Şahin, detaylı incelemeler için ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını kaydetti.
https://twitter.com/mansuryavas06/status/1220198165284053002
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1220196257643233280
https://twitter.com/vasipsahin/status/1220200750867013633