Olayı fark eden çevredeki vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden Muhtalip Kanderün, "Otların oradan tutuştu. Biz aşağıdan müdahale ettik. Evler boş oturan yok. İtfaiyeye yardım ettik" şeklinde konuştu.