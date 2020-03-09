Ankara'da 300 itfaiye eri istihdam edilecek! İşte başvuru şartları
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde itfaiye eri olarak çalışmak üzere 300 personel alınacak. Başvuracak kişiler, istenen belgelerle beraber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat edecek.
09 Mart 2020, Pazartesi 16:57 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 300 itfaiye erini işe alacak. Başvurular 30 Mart'ta başlayacak ve son tarih 3 Nisan olacak.
Adayların itfaiye eri olmak için daire başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor.
Başvuruda istenen belgeler ise şöyle:
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı)