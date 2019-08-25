Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42’de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

BİRÇOK İLÇEDE HİSSEDİLDİ

Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ANKARA (AA)