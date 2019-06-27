Ankara’da 5 milyon 200 bin adet ’makaron’ ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesindeki bir depoda boş ’makaron’ saklandığı tespit etti.

Ostim Mahallesi 1138’inci Sokak´ta bulunan tabelasız depoya yapılan baskında, Emin Baran A. ile Ali Ö. gözaltına alındı.

5 MİLYON 200 BİN ADET BOŞ ’MAKARON’ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, polis tarafından depo ve içerisindeki bir otomobilde yapılan aramada, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş ’makaron’ ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)