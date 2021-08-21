Ankara’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesi Bagici mahallesinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, E-90 karayolu üzerinde 1 erkek, 3 kadın olmak üzere toplam 4 Afganistan uyruklu göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi. Yine yanı mahallede taksiye binmeye çalışan 2 ve akaryakıt istasyonunda 3 Afganistan uyruklu göçmen daha yakalandı.

Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 9 göçmene ’6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet’ gereğince toplam 42 bin 715 TL idari para cezası uygulandı.

DHA