Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aç kalan geyik, sabah saatlerinde ilçe merkezine indi. Sokaklarda gezinirken güvenlik kameralarına yakalandı.

Nallıhan'da aç kalan geyik sabah 7.00 sıralarında şehir merkezine kadar indi. Bir iş yerinin kamerasına takılan geyik biraz oyalandıktan sonra alanı terk etti. Şehir merkezinde geyik gören vatandaşlar şok oldu.



