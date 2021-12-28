Doğa Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi

Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi

Doğa

Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aç kalan geyik sokaklarda gezinirken görüntülendi.

28 Aralık 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aç kalan geyik, sabah saatlerinde ilçe merkezine indi. Sokaklarda gezinirken güvenlik kameralarına yakalandı.

Nallıhan'da aç kalan geyik sabah 7.00 sıralarında şehir merkezine kadar indi. Bir iş yerinin kamerasına takılan geyik biraz oyalandıktan sonra alanı terk etti. Şehir merkezinde geyik gören vatandaşlar şok oldu.


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Güle güle 2020, seni hiç özlemeyeceğiz
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sıhke Gölü bu yıl erken buz tuttu