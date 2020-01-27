Ankara'da art arda 2 deprem oldu Elazığ'da meydana gelen ve 39 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre ise saat 14.00'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.