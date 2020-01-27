Ankara'da art arda 2 deprem oldu
Elazığ'da meydana gelen ve 39 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre ise saat 14.00'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken depremin meydana geldiği saat 13:51 olarak açıklandı. Öte yandan saat 14.00'te de 3,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Depreme ilişkin son detayları aktarmaya devam devam edeceğiz.
Dört gün önce de sallanmıştı
Öte yandan Ankara Akyurt'ta dört gün önce de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Son 24 saatte farklı illerde birçok deprem oldu