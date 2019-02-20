Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldı.

ANKARA VALİSİ BİLGİ ALDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.

AKAR: GEREKENLERİ YAPACAĞIZ

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'ndaki mühimmat kazası ile ilgili olarak Bakan Akar, "Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir." dedi.





AA