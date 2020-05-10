10.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Ankara'da ayı saldırısı: 1 ölü var

Ankara'da ayı saldırısı: 1 ölü var

Türkiye

Ankara'da ayı saldırısı: 1 ölü var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayvan otlatan 60 yaşındaki kadın ayı saldırması sonucu hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2020, Pazar 15:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kozalan Mahallesi'nde oturan Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.

Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü. Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayı ile uzun süre mücadele veren kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği tespit edildi.

İlgili Haberler
Bilim Kurulu üyesi: İnsanlar corona virüsten asla kurtulamayacağını düşünüyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu üyesi: İnsanlar corona virüsten asla kurtulamayacağını düşünüyor