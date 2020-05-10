Ankara'da ayı saldırısı: 1 ölü var
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayvan otlatan 60 yaşındaki kadın ayı saldırması sonucu hayatını kaybetti.
10 Mayıs 2020, Pazar 15:05 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kozalan Mahallesi'nde oturan Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.
Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü. Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, jandarmaya haber verdi.
Olay yerinde yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayı ile uzun süre mücadele veren kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği tespit edildi.