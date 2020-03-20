Türkiye Ankara'da bazı AVM'ler kapatıldı

Ankara'da bazı AVM'ler kapatıldı

Türkiye

Ankara'da bazı AVM'ler kapatıldı

Ankara'da corona virüs tedbirleri kapsamında bazı alışveriş merkezleri geçici olarak kapatıldı.

20 Mart 2020, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
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Ankara'da bazı alışveriş merkezleri, corona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Türkiye'de görülen corona virüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yoğunluk en düşük seviyeye indi. Alışveriş merkezlerinde bulunan birçok mağaza da geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Kentte bugün de bazı alışveriş merkezleri, yöneticilerin aldığı karar ile geçici olarak kapatıldı. Kararın ardından alışveriş merkezlerinin boş kalan otoparkları, havadan görüntülendi.  

DHA


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