Türkiye Ankara'da belediye ekipleri yol çalışmasında insan kemikleri buldu

Ankara'da belediye ekipleri yol çalışmasında insan kemikleri buldu

Türkiye

Ankara'da belediye ekipleri yol çalışmasında insan kemikleri buldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yol çalışması için kazı yapan belediye ekipleri insana ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları buldu.

12 Ekim 2021, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı.


İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı. İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.


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