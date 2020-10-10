Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsünün kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.
10 Ekim 2020, Cumartesi 10:28 Son Güncelleme:
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Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
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