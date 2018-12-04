  • Haberler
  • Gündem
  • Ankara'da Bylock operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Bylock operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı

04 Aralık 2018, Salı 09:29
A A
Ankara'da Bylock operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yapılan açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Yapılan operasyon sonucunda da 7 şüphelinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.