Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşle programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı