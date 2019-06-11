Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu

11 Haziran 2019, Salı 01:30
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Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı.

HASARA NEDEN OLDU

Dolu yağışı Haymana’nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu.

Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi. 

ANKARA (İHA)

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