Ankara’da Cuma namazı kaçta? İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Hakkâri Cuma namazı saat kaçta kılınır? 19 Kasım İl il Cuma vakitleri
Cuma namazı saatleri, Türkiye’de başta Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Hakkâri başta olmak üzere pek çok ilde araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri eşliğinde kılınana Cuma namazında camiler erken saatlerde dolmaya başlıyor. İşte, Diyanet 19 Kasım il il Cuma vakitleri listesi…
19 Kasım 2021, Cuma 11:37 Son Güncelleme:
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Cuma namazı öğlen namazı saatinde eda ediliyor ve hemen her ilde farklı saatlerde kılınıyor. Ülkenin doğusundan batısına gidildikçe Cuma vakitleri daha ileriki bir saate denk geliyor. Bu nedenle de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma vakitleri tablosu öğlen saatlerine doğru en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ankara’da Cuma namazı kaçta? İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Hakkâri Cuma namazı saat kaçta kılınır? İşte, 19 Kasım il il Cuma vakitleri…
ANKARA’DA CUMA NAMAZI KAÇTA?
Ankara’da Cuma namazı 19 Kasım 2021 tarihinde saat 12:39’da kılınacak.
İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI KAÇTA?
İstanbul’da Cuma namazı 19 Kasım 2021 tarihinde saat 12:54’te kılınacak.
İZMİR’DE CUMA NAMAZI KAÇTA?
İzmir’de Cuma namazı 19 Kasım 2021 tarihinde saat 13.02’de kılınacak.
SAMSUN’DA CUMA NAMAZI KAÇTA?
Samsun’da Cuma namazı 19 Kasım 2021 tarihinde saat 12:25’te kılınacak.
HAKKARİ’DE CUMA NAMAZI KAÇTA?
Hakkari’de Cuma namazı 19 Kasım 2021 tarihinde saat 11.55’te kılınacak.
ERZURUM’DA CUMA NAMAZI KAÇTA?
Erzurum’da Cuma namazı 19 Kasım 2021 tarihinde saat 12:05’te kılınacak.
19 KASIM DİYANET İL İL CUMA VAKİTLERİ