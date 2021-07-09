Türkiye Ankara'da DEAŞ soruşturması! Gözaltı kararları var...

Ankara'da DEAŞ soruşturması! Gözaltı kararları var...

Türkiye

Ankara'da DEAŞ soruşturması! Gözaltı kararları var...

Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

09 Temmuz 2021, Cuma 09:19 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdiği tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA

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