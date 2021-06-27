Türkiye Ankara'da dehşet anları! Polis kontrol noktasına ateş açtı...

Ankara'da dehşet anları! Polis kontrol noktasına ateş açtı...

Türkiye

Ankara'da dehşet anları! Polis kontrol noktasına ateş açtı...

Ankara'da denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan kimliği belirsiz bir şüpheli, polis kontrol noktasına tabancayla ateş açtı.

27 Haziran 2021, Pazar 07:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun polis aracına isabet etti. Kaçan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Başkent'in Mamak İlçesi Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleşti. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, yolda gördükleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişiyi durdurmak istedi. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheli, yanındaki tabancayla polis kontrol noktasına ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun, polis aracına isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

BÖLGE GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Giriş-çıkışa kapatılan bölgede ekipler, saldırganı yakalamak için detaylı aramalar yaptı. Aramalar sonucu saldırgan, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan, Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ferhat EKİNCİ/DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şaka gibi
Rauf Tamer
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Hakan Çelik
Ankara için çok riskli bir misyon
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sarıyer'de boş olan 9 katlı bina çöktü! ‘Şarlatanlığa izin vermeyeceğim…’