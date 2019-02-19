Ankara'da dehşet! Cesedi arsada bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir arsada, Ünal S. (48) isimli şahsa ait ceset bulundu. Ünal S.'nin, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi

19 Şubat 2019, Salı 13:32 Son Güncelleme:
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Ankara'da dehşet! Cesedi arsada bulundu

Ankara Çankaya'daki arsada erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp çevrede inceleme yaptı. Cesedin, evli ve 1 çocuk babası Ünal S.’ye ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, Ünal S.’nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yerine gelen yakınları, Ünal S.’nin, beraberindeki T.Y. isimli kadınla gece geç saatlerde bindikleri taksinin şoförü ile kavga ettiğini ileri sürdü.

Ünal S.’nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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