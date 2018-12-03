Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

YARALILAR VAR

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada"Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir." denildi.

VALİLİK: GAZ SIKIŞMASI

Ankara Valiliği, Necatibey Caddesi’nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle belirtilen patlama ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

"03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi´ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

AA



