Türkiye Ankara’da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ankara’da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Türkiye

Ankara’da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan hekim Ertan İskender’i bıçakla yaralayan B.N. tutuklandı.

28 Mayıs 2021, Cuma 19:57 Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan B.N, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Asistan hekim Ertan İskender, dün hastası B.N’nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış ve ameliyata alınmış, B.N, gözaltına alınmıştı.

AA

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