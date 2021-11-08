Türkiye Dolandırıldığı için dalga geçen arkadaşını öldürdü

Dolandırıldığı için dalga geçen arkadaşını öldürdü

Türkiye

Dolandırıldığı için dalga geçen arkadaşını öldürdü

Ankara’da, dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldüren Sinan Bayat kendisini dolandıran kişiyi de geçen hafta öldürdüğünü itiraf etti.

08 Kasım 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Ankara’da, dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldüren, bir arkadaşını yaralayan ve yakalandıktan sonra kendisini dolandıran kişiyi de geçen hafta öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat (70), tutuklandı.

EMLAK İŞİNE GİRDİ, DOLANDIRILDI

Ankara'da yaşayan Sinan Bayat, emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi. Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı. Bayat daha sonra 6 Kasım'da Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi.

ATEŞ AÇTI

İddiaya göre Acar ve Çakmak, burada Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti. Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan Bayat, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı da bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş yerine giden polis, Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bayat, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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