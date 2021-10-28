Türkiye Ankara'da düzenlenen operasyonda 28 DEAŞ'lı yakalandı!

Ankara'da düzenlenen operasyonda 28 DEAŞ'lı yakalandı!

Türkiye

Ankara'da düzenlenen operasyonda 28 DEAŞ'lı yakalandı!

Ankara'da yaklaşmakta olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerine eylem yapabileceği düşünülen 28 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

28 Ekim 2021, Perşembe 09:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terör ile mücadelesi sürüyor! Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.



SINIR DIŞI EDİLECEKLER!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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