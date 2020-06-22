Ankara'da eğitim uçağı Beypazarı ilçesine düştü! Ekipler olay yerinde
'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da Beypazarı ilçesine düştü. 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
22 Haziran 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden açıklama
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii: Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak.
Olay yerinden görüntüler:
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