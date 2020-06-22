Türkiye Ankara'da eğitim uçağı Beypazarı ilçesine düştü! Ekipler olay yerinde

Ankara'da eğitim uçağı Beypazarı ilçesine düştü! Ekipler olay yerinde

Türkiye

Ankara'da eğitim uçağı Beypazarı ilçesine düştü! Ekipler olay yerinde

'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da Beypazarı ilçesine düştü. 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

22 Haziran 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden açıklama 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii: Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak. 

Olay yerinden görüntüler:


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