Türkiye Ankara'da El Nusra operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da El Nusra operasyonu: 7 gözaltı

Türkiye

Ankara'da El Nusra operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 11:01 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haluk KARAASLAN/ DHA

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