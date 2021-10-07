Türkiye Ankara'da ele geçirildi! Tam 107 parça

Ankara'da ele geçirildi! Tam 107 parça

Türkiye

Ankara'da ele geçirildi! Tam 107 parça

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

07 Ekim 2021, Perşembe 19:18 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde tarihi eser sattığı belirlenen H.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 56 sikke, 35 muhtelif obje, 12 yüzük, 2 metal ok ucu, 2 cam gözyaşı şişe olmak üzere 107 tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (DHA)

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