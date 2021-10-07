Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde tarihi eser sattığı belirlenen H.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 56 sikke, 35 muhtelif obje, 12 yüzük, 2 metal ok ucu, 2 cam gözyaşı şişe olmak üzere 107 tarihi eser ele geçirildi.

Eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (DHA)



