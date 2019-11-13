Ankara’da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ’lı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP’lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

13 Kasım 2019, Çarşamba 20:25
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Ankara’da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ’lı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twiiter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalanmıştır" denildi.

DHA



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