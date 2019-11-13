Ankara’da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ’lı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twiiter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalanmıştır" denildi.

DHA







