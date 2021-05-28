Türkiye Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Türkiye

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

28 Mayıs 2021, Cuma 10:40 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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