Türkiye Ankara’da firari 2 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara’da firari 2 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye

Ankara’da firari 2 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara’da, FETÖ/PDY’ye üye olmaktan haklarında aranma kaydı bulunan firari, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından T.M. ile Yargıtay eski üyelerinden hakim K.K. polis tarafından yakalandı.

04 Haziran 2021, Cuma 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, kamudan ihraç ’Çetin’ kod adlı örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından T.M.’nin Ankara’da saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, T.M.’nin başka bir kişi adına tescilli araç ile çevreyolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Polisi görünce aracıyla kaçan, daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden T.M. yakalanarak gözalatına alındı. Firari T.M.’nin üzerinden başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Aynı gün ekipler, FETÖ/PDY’ye üye olmaktan hakkında arama kaydı bulınan eski Yargıtay üyesi hakim K.K.’nın da Yenimahalle Batıkent’te örgüte ait gaybubet evinde kaldığını belirledi. Yargının kritik noktalarında yerleşerek örgütün talimatları doğrultusunda karar çıkarılmasını sağlayan ve bir çok önemli davalarda, yasa dışı dinleme davalarında adı geçen K.K., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. İki FETÖ mensubunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrasya Tüneli yeniden ulaşıma açıldı